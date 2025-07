Si tuffa in mare da via dell’Amore dopo lite con la fidanzata turista 26enne muore alle Cinque Terre

Una tragica notte alle Cinque Terre ha sconvolto i turisti e i residenti: un giovane australiano di 26 anni si è tolto la vita gettandosi dal promontorio di via dell’Amore, sotto gli occhi increduli della fidanzata con cui aveva avuto un acceso litigio. La sua decisione improvvisa ha lasciato tutti senza parole, aprendo un doloroso capitolo sulla fragilità emotiva e le conseguenze di momenti di crisi. Continua a leggere

La tragedia si è consumata sotto gli occhi della giovane con la quale il 26enne australiano era in vacanza in Italia da alcuni giorni. Dopo aver scavalcato una ringhiera di sicurezza, il ragazzo è volato giù dalla scogliera alta oltre dieci metri impattando violentemente in acqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

