Volley Barbolini | Italia in crescita costante Nervini | Riusciamo a vincere quando non siamo perfette

L’Italia di Barbolini si conferma in costante crescita, dimostrando che nel volley, come nella vita, il successo arriva anche quando non si è perfetti. Con una prestazione impeccabile, le nostre campionesse hanno surclassato la Serbia con un secco 3-0, rafforzando il primato nella Nations League. Nervini e la squadra sanno che la vittoria nasce anche dalla capacità di affrontare le sfide con determinazione e cuore. La stagione promette grandi emozioni.

L’Italia ha sconfitto la Serbia con un perentorio 3-0 e si è confermata saldamente al comando della classifica generale della Nations League di volley femminile, forte delle dieci vittorie conquistate in altrettante partite disputate nel prestigioso torneo internazionale itinerante. Le Campionesse Olimpiche hanno travolto le Campionesse del Mondo guidate dalla stella Tijana Boskovic, ribadendo l’eccellente momento di forma e prolungando la propria imbattibilità. Il secondo allenatore Massimo Barbolini e la schiacciatore Stella Nervini hanno fatto un punto della situazione attraverso i canali federali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, Barbolini: “Italia in crescita costante”. Nervini: “Riusciamo a vincere quando non siamo perfette”

