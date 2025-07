Osimhen-Galatasaray il Napoli blocca tutto | Non ci sono garanzie Cosa succede ora

Il calciomercato azzurro si infiamma con un colpo di scena: Victor Osimhen, ormai vicino al Galatasaray, ha improvvisamente bloccato tutto. La trattativa, che sembrava in dirittura d’arrivo, si è arenata, lasciando tifosi e addetti ai lavori senza certezze. Cosa succede ora? La vicenda rimane aperta, alimentando suspence e interrogativi sul futuro del bomber nigeriano. La pausa forzata potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola, aprendo nuovi scenari per Napoli e non solo.

Colpo di scena nel calciomercato azzurro. La trattativa che sembrava ormai in dirittura d'arrivo si è improvvisamente arenata, lasciando tutti con l'amaro in bocca. Victor Osimhen non tornerĂ al Galatasaray, almeno per ora. Le ultime ore avevano fatto sperare in una soluzione definitiva della questione Osimhe n. Il club turco aveva manifestato la volontĂ di acquistare a titolo definitivo il nigeriano, reduce da una stagione positiva in prestito a Istanbul. Ma i fatti hanno preso una piega diversa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è stato il Napoli a interrompere le negoziazioni, bloccando di fatto l'operazione. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Osimhen-Galatasaray il Napoli blocca tutto | "Non ci sono garanzie". Cosa succede ora

In questa notizia si parla di: osimhen - galatasaray - napoli - blocca

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Stando a quanto anticipato da Sky Sport, il #Napoli avrebbe deciso di bloccare la trattativa con il Galatasaray per #Osimhen, dato che il club turco non avrebbe fornito le garanzie bancarie necessarie agli azzurri Vai su X

#Osimhen-Galatasaray, svolta vicina? Vice presidente e intermediario sono in Italia per trattare con il Napoli. Sono giornate intense per il futuro del nigeriano. Vai su Facebook

Il Napoli blocca la trattativa con il Galatasaray per Osimhen: non c’è l’accordo, cosa succede; Osimhen, il Galatasaray non paga e il Napoli blocca la trattativa!; Osimhen-Galatasaray, è stallo con il Napoli: ecco perché.

Il Napoli blocca la trattativa con il Galatasaray per Osimhen: non c’è l’accordo, cosa succede - La trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per il trasferimento di Osimhen si è arenata perché mancano le garanzie bancarie richieste dagli azzurri ... fanpage.it scrive

Pagina 2 | Osimhen, il Galatasaray non paga e il Napoli blocca la trattativa! - Sembrava tutto fatto con il club turco ma a De Laurentiis non arriva nessuna garanzia dei 75 milioni assicurati da Istanbul. Come scrive tuttosport.com