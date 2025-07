Tentano furto al supermercato il vigilante li blocca e loro lo aggrediscono

Una serata di tensione a Verona: due giovani cittadini marocchini, tentano un furto al supermercato, ma vengono fermati dal vigilante. La loro reazione, però, si trasforma in violenza, portando all’arresto da parte della polizia. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza e delle misure da adottare per prevenire simili incidenti. L'aggressione dimostra quanto sia importante vigilare sulla tutela di lavoratori e cittadini, perché la sicurezza non è mai troppa.

Ieri sera, 9 luglio, la polizia di Verona ha arrestato un ragazzo di 27 e una ragazza di 24 anni, entrambi cittadini marocchini. I due hanno tentato di rubare della merce da un supermercato ed hanno aggredito l’addetto alla vigilanza che bloccava loro l'uscita impedirne la fuga. L'aggressione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

