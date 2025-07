Ciucciovino Uni Roma Tre ‘Occorre cambio culturale su formazione professionale’

In un contesto europeo, la partecipazione dei lavoratori adulti alla formazione professionale in Italia si colloca ben dieci punti percentuali sotto la media. È evidente che occorre un cambiamento culturale profondo, coinvolgendo aziende, agenzie del lavoro e operatori privati, per favorire un sistema più inclusivo e dinamico. Solo così riusciremo a colmare il divario e valorizzare il capitale umano. È venuto il momento di aprire le menti e investire nel futuro formativo del nostro Paese.

"La partecipazione dei lavoratori adulti alla formazione professionale è di ben dieci punti percentuali inferiore rispetto alla media europea, in tutte le classi di età dai 25 ai 64 anni. Va fatto un salto culturale e occorre una maggiore partecipazione del mondo delle agenzie del lavoro e degli operatori privati, nel sistema della formazione, nell'utilizzo

