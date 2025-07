Gigi D’Alessio aggiunge due date a piazza Plebiscito | 7 concerti a settembre

Il grande ritorno di Gigi D’Alessio a Napoli si arricchisce di emozioni e record, con sette concerti esclusivi in Piazza Plebiscito a settembre 2025. Dopo il successo delle prime cinque date già sold out, il cantautore partenopeo aggiunge due appuntamenti imperdibili, regalando ai fan sette serate di musica dal vivo indimenticabile. Un’occasione unica per vivere l’energia di Gigi D’Alessio come non mai, nel cuore della sua città natale.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo aver annunciato cinque concerti in Piazza del Plebiscito a Napoli, tutti esauriti già in prevendita, Gigi D’Alessio aggiunge altre due date straordinarie, portando a sette il numero totale di appuntamenti previsti per settembre 2025 nella storica piazza napoletana. Ai concerti previsti il 19, 20, 21, 26 e 27 settembre si aggiungono quelli del 23 e 28 settembre per 7 giorni all’insegna della grande musica dal vivo. L’ennesimo eccezionale traguardo che arriva dopo il doppio sold out allo Stadio Diego Armando Maradona a giugno: sul palco di Piazza del Plebiscito, una delle piazze più iconiche d’Italia, 15 concerti tutti esauriti negli ultimi tre anni, con oltre 250. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gigi D’Alessio aggiunge due date a piazza Plebiscito: 7 concerti a settembre

