Traffico Roma del 10-07-2025 ore 19 | 30

Buonasera a tutti gli automobilisti romani! Nella serata del 10 luglio 2025, alle 19:30, il traffico in città si presenta intenso, soprattutto sul raccordo anulare nel quadrante Sud, a causa delle misure di sicurezza nell'area EUR. Rallentamenti e code interessano la carreggiata esterna, dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana, a causa di un incidente che ha ulteriormente complicato la viabilità. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili per attraversare la capitale senza stress.

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione non molte le novità abbiamo traffico molto intenso sull'intero percorso del raccordo anulare soprattutto nel quadrante Sud questa causa delle ingenti misure di sicurezza nella zona dell'EUR Ma andiamo per ordine cominciamo dalla carreggiata esterna del raccordo abbiamo rallentamenti con code dal vivo con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana sempre altre cose per le conseguenze di un incidente avvenuto tra la Casilina e lo svincolo per La Tiburtina è ancora sul raccordo in carreggiata interna alla situazione vede incolonnamenti tra la cassa e la sala e successivamente dalla Nomentana all'uscita La Rustica code anche dall' uscita Ardeatina fino allo svincolo Ostia Acilia ci sono poi Coda a tratti dal bivio con la Roma Fiumicino fino all' Aurelia è a causa traffico molto intenso nella zona sud del raccordo si sono formati incolonnamenti anche sulla Pontina a partire dall'uscita di Castel di Decima in direzione dell'Euro sulla tangenziale lamenti da Corso Francia la Salaria direzione San Giovanni incolonnamenti attraverso lo stadio Olimpico a partire dalla stazione Tiburtina fino all'uscita Campi Sportivi Ci sono code sul tratto Urbano della Roma L'Aquila dalla tangenziale est al Raccordo code anche verso la tangenziale est e nel frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente con difficoltà di circolazione lungo viale Palmiro Togliatti all'intersezione con via dei Platani all'Eur oggi ma anche domani al centro congressi la nuvola in corso la conferenza sul Ucraina ingenti come detto le misure di sicurezza in tutta la zona tra questa e la chiusura della Cristoforo Colombo tra il bivio con la Roma Fiumicino il laghetto dell'EUR per la stessa Colombo chiusure anche da Piazzale venticinque marzo 1957 a viale dell'Umanesimo in direzione del centro inevitabili quindi ripercussioni in tutto il quadrante sud della città moltissime le linee bus soggetti a deviazioni chiusa anche la fermata Metro EUR Fermi per cui treni vi transitano senza fermare stazione EUR palasport maggiori informazioni su quest'altro notizie sul sito roma.

