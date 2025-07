Ecco le prime due stelle Ballando Milly Carlucci si sbottano | contratti pronti per le due famose della tv

Milly Carlucci si prepara a stupire ancora una volta con un cast da urlo per la nuova stagione di Ballando con le Stelle. Tra indiscrezioni, smentite e trattative serrate, il panorama è in fermento: alcune stelle sono già pronte a brillare, mentre altre devono ancora convincere. La sfida è aperta, e il pubblico attende con trepidazione le novità di questa entusiasmante edizione. Ma chi saranno le due grandi star che illumineranno la pista? Rimanete sintonizzati!

Milly Carlucci è in piena attività per confezionare un cast esplosivo in vista della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il celebre show del sabato sera di Rai Uno. Tra indiscrezioni, smentite e qualche conferma in bilico, il lavoro della storica padrona di casa appare più complicato del previsto. Le trattative procedono con una certa vivacità e alcune porte si sono già chiuse, come quella di Chiara Ferragni – "impossibile vederla in pista quest'anno", ha fatto sapere la Carlucci – e quella di Francesco Totti, anche lui fuori dai giochi. Ma non tutto è perduto nel clan Blasi-Totti: si vocifera infatti di un possibile debutto televisivo per Chanel, la figlia adolescente dell'ex coppia, che sarebbe in trattativa per entrare nel cast come concorrente.