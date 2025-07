Usa tribunali locali e Corte Suprema si scontrano sullo ius soli Giudice del New Hampshire blocca di nuovo l’ordine di Trump

Il dibattito tra tribunali locali e la Corte Suprema degli Stati Uniti si accende di nuovo, con un giudice del New Hampshire che ribalta l’ordine di Trump e riaccende le controversie sull’ius soli e i poteri presidenziali. Una sfida tra giudici di vari livelli che mette in discussione la coerenza delle decisioni e il futuro della politica migratoria americana. La battaglia legale continua, lasciando spazio a molte domande su chi abbia realmente il controllo in questo complesso sistema di giustizia.

Donald Trump contro i giudici. Giudici contro i giudici. In particolare, giudici di corti inferiori contro la massima istanza giudiziaria USA, la Corte Suprema. Da un tribunale del New Hampshire, da un giudice nominato da George W. Bush, arriva un ordine che riapre la questione dello ius soli e dei poteri di Donald Trump. Joseph N. Laplante, giudice distrettuale di Concord, ha nuovamente bloccato l’ordine esecutivo del tycoon che mette fine alla cittadinanza per nascita per i figli di genitori illegali. L’ordine aveva ricevuto un parziale via libera da parte della Corte Suprema, lo scorso 27 giugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Usa, tribunali locali e Corte Suprema si scontrano sullo ius soli. Giudice del New Hampshire blocca (di nuovo) l’ordine di Trump

