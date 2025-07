Smartphone vietati alle superiori Floridia M5S | Scorciatoia punitiva serve vera educazione digitale

Il divieto di smartphone alle superiori, promosso dal ministro Valditara, ha riacceso il dibattito tra chi vede nella misura una soluzione efficace e chi invece la considera una scorciatoia punitiva. Barbara Floridia (M5S) sottolinea come questa scelta rifletta un approccio troppo restrittivo, che rischia di trascurare l'importanza di un’autentica educazione digitale. Serve un percorso più equilibrato, capace di formare gli studenti a un uso consapevole della tecnologia.

La circolare del ministro Giuseppe Valditara, che estende il divieto di utilizzo dello smartphone anche alle scuole superiori, viene definita da Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza Rai ed ex sottosegretaria all’Istruzione, come l’ennesima dimostrazione di un approccio “restrittivo e punitivo”, privo di una reale visione educativa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

