Inaugurato a Fabriano il primo Ufficio di Prossimità della provincia

Inaugurato a Fabriano il primo Ufficio di Prossimità della provincia, un nuovo punto di riferimento pensato per avvicinare i cittadini alla giustizia in modo più semplice e diretto. Situato presso la Sala udienze dell’Ufficio del Giudice di Pace in via Vittorio Veneto, questo sportello rappresenta un passo concreto verso una pubblica amministrazione più vicina e accessibile a tutti, rafforzando il legame tra sistema giudiziario e comunità locale.

FABRIANO – Inaugurato questo pomeriggio, presso la Sala udienze dell’ufficio del Giudice di Pace in via Vittorio Veneto a Fabriano, il nuovo Ufficio di Prossimità, uno sportello che rappresenterà un punto di riferimento concreto per rendere più accessibili e semplici i rapporti fra sistema. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: fabriano - ufficio - inaugurato - prossimità

FABRIANO - Giovedì 10 luglio 2025 alle ore 16.00, presso gli Uffici del Giudice di Pace di Fabriano (Via Vittorio Veneto 1 ), si terrà l'inaugurazione del nuovo Ufficio di Prossimità, il primo attivato nella provincia di Ancona. Si tratta di un servizio che mira ad avvi Vai su Facebook

Fabriano, inaugurato il primo Ufficio di Prossimità della provincia di Ancona; A Fabriano il primo Ufficio di Prossimità della Provincia; Fabriano / Apre primo ufficio di prossimità della provincia: avvicinare i cittadini alla giustizia.