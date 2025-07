Mefisto | svelati i possibili piani futuri per il personaggio nel MCU

Il misterioso Mefisto sta finalmente facendo il suo ingresso nel MCU, lasciando i fan affascinati e pieni di domande sui suoi prossimi piani. Interpretato da Sacha Baron Cohen, questo personaggio promette di rivoluzionare le trame future, intrecciando potere, inganno e alleanze inaspettate. Ma quali saranno le sue mosse successive e come influenzeranno gli eroi già noti? Scopriamo insieme le possibili direzioni che il principe del male potrebbe prendere nel panorama Marvel.

Nel finale di stagione di Ironheart, i Marvel Studios hanno finalmente introdotto la versione MCU di Mefisto. Interpretato da Sacha Baron Cohen, è stato rivelato come colui che ha dato a Parker Robbins il suo Cappuccio e che alla fine ha acquisito l'anima di Riri Williams in cambio della resurrezione della sua migliore amica, Natalie, morta da tempo. La serie si è conclusa con una scena post-credits che suggerisce che Parker avesse intenzione di chiedere aiuto a Wong per riottenere ciò che aveva perso, e The Cosmic Circus ha ora condiviso alcune anticipazioni su ciò a cui tutto questo potrebbe portare.