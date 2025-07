Tennis Ansimova in finale a Wimbledon

Amanda Anisimova conquista la finale di Wimbledon, scrivendo un nuovo capitolo nella sua carriera. La giovane tennista statunitense ha superato la numero 1 al mondo, Aryna Sabalenka, in una battaglia emozionante e combattuta. Questa impresa straordinaria segna il suo primo approdo in una finale Slam, lasciando tutti a bocca aperta e dimostrando che nel tennis niente è scritto. La sua determinazione...

Roma, 10 lug. (askanews) – È Amanda Anisimova la prima finalista del torneo femminile di Wimbledon. La tennista statunitense ha raggiunto la prima finale Slam in carriera grazie alla vittoria sulla n. 1 al mondo, Aryna Sabalenka, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 in 2 ore e 38 minuti. La vittoria più importante in carriera per Anisimova, brava a contenere la potenza della bielorussa e imporre per lunghi tratti il proprio gioco. Una partita punto a punto, con un finale ricco di emozioni. Prima Anisimova non ha sfruttato un match point al servizio e ha perso la battuta; poi Sabalenka si è ritrovata sotto 0-40 nel decimo game e ha ceduto al quarto match point. 🔗 Leggi su Ildenaro.it