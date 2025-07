UE von Der Leyen | Contenta del voto favorevole? Sì

Ursula von der Leyen esprime soddisfazione per il voto favorevole al suo operato al Parlamento europeo, respinto con un netto 360 no, contro 175 sì e 18 astensioni. La presidente della Commissione europea, in visita a Roma per la Ukraine Recovery Conference, ha commentato con entusiasmo il risultato, sottolineando l'importanza del sostegno ricevuto. È un momento cruciale che rafforza il suo ruolo e la sua visione per un’Europa più forte e unita, segnando un punto di svolta nel suo mandato.

“Se sono contenta del voto? Sì”. Risponde così Ursula von der Leyen ai cronisti che le chiedevano un commento sul voto al parlamento europeo per la mozione di sfiducia nei suoi confronti, respinta con 360 no, contro 175 sì e 18 astenuti. La presidente della commissione europea si trova a Roma in occasione della Ukraine Recovery Conference. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - UE, von Der Leyen: “Contenta del voto favorevole? Sì”

