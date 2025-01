Lanazione.it - Poggibonsi e Barberino. Nasce una collaborazione con progetti condivisi

Leggi su Lanazione.it

Una soluzione ai problemi delle aree di confine traTavarnelle. Superfici denominate anche, talvolta, ‘terre di nessuno’ per ragioni di suddivisioni geografiche e di competenze amministrative che spesso riguardano più di un Comune e che arrivano a interessare altri enti pubblici, si parli della Provincia o della Città Metropolitana. Vengono in mente i tratti di via Pisana o della zona delle Lame, per menzionare delle località le cui esigenze ricadono, a seconda dei punti precisi, sul territorio dio diTavarnelle. Adesso l’obiettivo del percorso, avviato dalle due amministrazioni comunali, è "collaborare e gestire in maniera condivisa" una serie di aspetti e di argomenti che stanno a cuore alle due comunità contigue. Un incontro in proposito si è svolto in questi giorni presso la sede degli Uffici tecnici di