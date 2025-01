Quotidiano.net - Meloni indagata, l’onda social e i consensi: così la premier cavalca il caso Almasri

Roma, 31 gennaio 2025 – "Agli italiani dico, ancora una volta: finché ci siete voi ci sarò anche io. E non intendo mollare di un millimetro". In perfetto stile populista laGiorgiaha lanciato un'arringa in difesa di se stessa, rivolgendosi direttamente al popolo deinel corso di un collegamento video con l'evento di Nicola Porro, che si è rivelato un vero successo in termini di numeri e di. (DIRE) Roma, 30 gen. - "Sono invidiosissima della zuppa di Porro, sogno un giorno di fare una zuppa dio la macedonia di". Lo dice laGiorgiadurante l'evento ideato da Nicola Porro 'La Ripartenza'. (Uct/ Dire) 17:46 30-01-25 Nonostante la rabbia per l’iscrizione nel registro degli indagati per aver rimpatriato il torturatore e pluri-assassino libico Osama, lo staff della presidente del Consiglio è alle prese con i conteggi e il monitoraggio dei dati delle varie piattaforme come X, Instagram e Facebook.