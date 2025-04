Ocasio-Cortez Shapiro e gli altri | i candidati dem in vista del 2028

2028 è ovviamente ancora lunga. Ma nei giorni in cui Donald Trump taglia il traguardo simbolico dei primi 100 giorni della sua nuova amministrazione, è utile andare a vedere cosa succede nel campo dei democratici. La traversata nel deserto dopo la batosta del 5 novembre 2024 non è ancora finita e l’analisi della sconfitta è tutt’altro che terminata. Eppure già si fanno i primi nomi dei papabili (ma qui il Conclave non c’entra) candidati in vista della prossima tornata elettorale. In un sistema politico in cui i partiti sono più leggeri di quelli a cui siamo abituati in Europa, è il singolo nome che spesso fa la differenza. E in un momento in cui i dem sono ai minimi storici nel consenso degli elettori, l’attenzione è tutta per chi aspira a diventare il leader di domani. Lettera43.it - Ocasio-Cortez, Shapiro e gli altri: i candidati dem in vista del 2028 Leggi su Lettera43.it La strada verso le elezioni presidenziali americane delè ovviamente ancora lunga. Ma nei giorni in cui Donald Trump taglia il traguardo simbolico dei primi 100 giorni della sua nuova amministrazione, è utile andare a vedere cosa succede nel campo dei democratici. La traversata nel deserto dopo la batosta del 5 novembre 2024 non è ancora finita e l’analisi della sconfitta è tutt’altro che terminata. Eppure già si fanno i primi nomi dei papabili (ma qui il Conclave non c’entra)indella prossima tornata elettorale. In un sistema politico in cui i partiti sono più leggeri di quelli a cui siamo abituati in Europa, è il singolo nome che spesso fa la differenza. E in un momento in cui i dem sono ai minimi storici nel consenso degli elettori, l’attenzione è tutta per chi aspira a diventare il leader di domani.

Cosa riportano altre fonti

Gabry Ponte, “Tutta l’Italia” arriva a San Marino Song Contest: tutti i candidati - Tutta l'Italia di Gabry Ponte parteciperà al San Marino Song Contest, se vincesse potrebbe rappresentare il piccolo Stato all'Eurovision L'articolo Gabry Ponte, “Tutta l’Italia” arriva a San Marino Song Contest: tutti i candidati proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Nuovo allenatore Juve: un sogno, due obiettivi e un’opzione a sorpresa. I quattro candidati alla panchina del futuro - di Redazione JuventusNews24Nuovo allenatore Juve: un sogno, due obiettivi e un’opzione a sorpresa. I quattro candidati alla panchina bianconera in vista della prossima stagione L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro della panchina della Juventus, con Igor Tudor che ha accettato l’incarico di traghettatore fino al termine di questa stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbero quattro le soluzioni: il sogno resta Conte, dietro al tecnico del Napoli resistono le candidature di Pioli e Gasperini. 🔗juventusnews24.com

La dem Chiara Braga: "Possiamo vincere in tutte le Regioni" - Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera: neanche il tempo di festeggiare per Emilia-Romagna e Umbria che si torna al voto. Questa volta le Regioni sono sei. Faccia un pronostico. "Possiamo vincere in tutte le regioni". Sul Veneto non sarei così ottimista: c’è la destra dal 1995. "Eppure anche lì si chiude una fase, dopo gli anni di Zaia, e ci sono le condizioni, finalmente, per un approccio diverso su tanti temi che stanno a cuore ai veneti, dal lavoro all’ambiente". 🔗quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ocasio-Cortez, Shapiro e gli altri: i candidati dem in vista del 2028. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il tour trionfale di Ocasio-Cortez e Sanders: i dem si risvegliano, ma restano spaccati - Il tour antitrumpiano di Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, i volti della turbosinistra, ha raggiunto nuove vette nel fine settimana, quando sono sbarcati nella West Coast. Sabato a Los ... 🔗editorialedomani.it

Il tour trionfale di Ocasio-Cortez e Sanders: i dem si risvegliano, ma restano spaccati - Il tour antitrumpiano di Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, i volti della turbosinistra, ha raggiunto nuove vette nel fine settimana, quando sono sbarcati nella West Coast. Sabato a Los ... 🔗informazione.it

Alexandria Ocasio-Cortez, chi è la nuova Dem che punta alla Casa Bianca: da barista ad anti-Trump (con le sue stesse armi) - Approfittando del vuoto creatosi dalla debacle di Kamala Harris e dall'abbandono di Joe Biden, Alexandria Ocasio-Cortez sta scalando ... L'anziano leader della sinistra dem già due volte ... 🔗ilmessaggero.it