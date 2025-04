Dovete aiutarmi Fidanzati uccisi a Volvera la telefonata dell’omicida prima dell’orrore

prima del delitto, Andrea Longo aveva chiamato il 118 chiedendo un intervento perché non riusciva a respirare. La telefonata sarebbe avvenuta circa 4 ore prima dell’omicidio di Chiara Spatola, 29 anni, e del compagno Simone Sorrentino. L’uomo ha poi utilizzato un coltello da sub e si è tolto la vita dopo la tragedia.Leggi anche: La Roma batte l’Inter, a San Siro decide Soulè: ora il Napoli può salire in vetta da soloLongo, camionista 34enne, ha ucciso i vicini perché era ossessionato dalla 29enne, alla quale aveva anche chiesto di lasciare il compagno per iniziare una relazione con lui. Lei non aveva mai corrisposto l’interesse del vicino e si era rifiutata di interrompere la relazione con Sorrentino. I due si sarebbero presto trasferiti, lasciando la casa di Volvera dove sono stati uccisi. Thesocialpost.it - “Dovete aiutarmi”. Fidanzati uccisi a Volvera, la telefonata dell’omicida prima dell’orrore Leggi su Thesocialpost.it “Aiuto non respiro”. Quattro oredel delitto, Andrea Longo aveva chiamato il 118 chiedendo un intervento perché non riusciva a respirare. Lasarebbe avvenuta circa 4 oredell’omicidio di Chiara Spatola, 29 anni, e del compagno Simone Sorrentino. L’uomo ha poi utilizzato un coltello da sub e si è tolto la vita dopo la tragedia.Leggi anche: La Roma batte l’Inter, a San Siro decide Soulè: ora il Napoli può salire in vetta da soloLongo, camionista 34enne, ha ucciso i vicini perché era ossessionato dalla 29enne, alla quale aveva anche chiesto di lasciare il compagno per iniziare una relazione con lui. Lei non aveva mai corrisposto l’interesse del vicino e si era rifiutata di interrompere la relazione con Sorrentino. I due si sarebbero presto trasferiti, lasciando la casa didove sono stati

