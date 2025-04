L’Inter cade Palmeri è una furia | il POST fa discutere anche i napoletani

L'Inter è uscita sconfitta dall'incontro di questo pomeriggio contro la Roma: i POST del giornalista Tancredi Palmeri fanno discutere. L'Inter cade contro la Roma e il Napoli, ora, deve rispondere. Contro il Torino, gli azzurri hanno la ghiotta occasione di allungare in classifica nei confronti dei nerazzurri, che tra Serie A e Coppa Italia hanno incassato il terzo ko di fila (clicca qui per tutti i dettagli). Uno scenario davvero super per la squadra di Antonio Conte, che questa sera scenderà in campo contro la compagine granata evidentemente consapevole di poter mandare un messaggio molto importante a tutto il campionato.La partita è stata molto seguita, oltre che dai tifosi di Inter, Roma e Napoli, anche dai sostenitori delle squadre coinvolte nella bagarre europea, considerando la squadra giallorossa è in piena corsa.

