Salvezza Genoa dopo i ko di Venezia ed Empoli | il risultato a quattro giornate dalla fine del campionato

quattro gare, ora l'obiettivo è battere una big, a cominciare dal Milan: gara in programma lunedì 5 maggio al Ferraris Ilsecoloxix.it - Salvezza Genoa dopo i ko di Venezia ed Empoli: il risultato a quattro giornate dalla fine del campionato Leggi su Ilsecoloxix.it Mancano ancoragare, ora l'obiettivo è battere una big, a cominciare dal Milan: gara in programma lunedì 5 maggio al Ferraris

Miretti spinge il Genoa verso la salvezza, Lecce ko - GENOVA (ITALPRESS) – Il Genoa batte 2-1 il Lecce al Ferraris nell’anticipo che apre la 29esima giornata di Serie A: decisiva la doppietta di Miretti, ai salentini non basta il rigore trasformato da Krstovic che aveva riaperto la gara. Per il Grifone tre punti che sanno di salvezza. La formazione ospite si rende protagonista di un buon avvio di partita con delle buone iniziative di Coulibaly e un’insidiosa conclusione proprio di Krstovic. 🔗unlimitednews.it

CastrumFavara, Infantino dopo il ko di Siracusa: "Conoscevamo la loro forza, costruiremo in casa la nostra salvezza" - "La settimana non è stata semplice: ci siamo ritrovati con sei punti in meno in classifica e psicologicamente non è semplice. Giocare a Siracusa non è affatto facile, conoscevamo la loro forza vista la classifica: per la mia piccola squadra però questa prestazione è comunque importante"... 🔗agrigentonotizie.it

Genoa, Unzuè (vice Vieira) dopo il ko contro il Como: “Orgogliosi del percorso” - Il collaboratore tecnico di Vieira lo elogia: "Sto imparando tanto con lui. In campo dobbiamo sfruttare meglio le occasioni". 🔗derbyderbyderby.it

Strefezza regala la salvezza aritmetica al Como, il Genoa va ko - Il Como è ufficialmente salvo, mentre il Genoa dovrà aspettare ancora. È questo il verdetto della 34a giornata della Serie A e del primo match di un'intensissima domenica, che vede Fabregas e i suoi c ... 🔗msn.com