Ranieri | Con le grandi non avevamo mai vinto e lo abbiamo fatto contro l’Inter

Ranieri sbanca il Meazza con una vittoria pesantissima ai danni dell'Inter che vede la formazione giallorosso lanciarsi prepotentemente per un posto in Champions League, con i nerazzurri che rischiano di perdere il primo posto in classifica in attesa del match di questa sera tra Napoli e Torino al Diego Armando Maradona.I 90 minuti di San Siro sono stati decisi dalla rete di Mathias Soule, che ha battuto Sommer nel primo tempo regalando il gol dei tre punti alla propria squadra. Al termine del big match che si è disputato alle 15:00 l'allenatore della Roma, Ranieri, si è presentato ai microfoni di DAZN dove ha espresso tutta la propria soddisfazione per il successo della sua squadra.Ranieri esulta: «Volevamo vincere e ci siamo riusciti»Il tecnico giallorosso ha aperto il post partita complimentandosi con i propri giocatori e dedicando il successo ai tifosi romanisti, i quali non hanno potuto prendere parte alla trasferta di San Siro:«Siamo venuti qui per vincere! Dedichiamo la vittoria ai nostri tifosi che non sono potuti venire a Milano per sostenerci.

