Mancini | Fatto qualcosa di unico Soulé? Sapevamo le qualità

Mancini ha parlato a DAZN nel post partita di Inter-Roma, partita finita 0-1 a favore dei giallorossi. Le sue parole nel commentare il risultato.AVANTI – Queste le parole di Gianluca Mancini: «Sapevamo delle sue qualità, poi ci sono stati dei cambiamenti, non è facile abituarsi ad una grande piazza. Ma col mister si sta abituando, sono felice perché sta aiutando la squadra. Ranieri? Pensiamo a queste partite che sono importanti per rimanere attaccati a questo treno, abbiamo Fatto qualcosa di unico perché a gennaio avevamo 23 punti. Abbiamo Fatto una grandissima partita, ci godiamo le ultime partite».

