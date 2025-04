Grabher formato WTA | è lei la campionessa dell’Axion Open

Dal primo all'ultimo quindici della settimana, il torneo di Julia Grabher non è mai stato in discussione. La ventottenne austriaca, ex 54 del mondo, scrive il suo nome dell'albo d'oro dell'Axion Open, che ha celebrato il culmine dalla sua 13ª edizione con la migliore finale possibile. Nonostante il livello delle due protagoniste in campo, Grabher ha dato prova di essere di un'altra caratura nel successo per 6-1 6-2 sull'ucraina Katarina Zavatska, che partendo dalle qualificazioni è arrivata a un passo dal titolo. Il pienone del Tennis Club Chiasso ha fatto da cornice all'ultimo atto del torneo ITF W75 con $60.000 di montepremi e ospitalità, un evento di riferimento per il calendario sportivo del Ticino.

