Nesta a DAZN | Il Monza è demoralizzato ma dobbiamo chiudere con dignità il campionato La Juve sarà agguerrita ma può soffrire due cose

Nesta ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Monza: tutte le dichiarazioni del calciatore sul matchAlessandro Nesta ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «Siamo stati ultimi per tanto tempo. La squadra è demoralizzata, ma dobbiamo chiudere con dignità il campionato. I tifosi non ci hanno detto niente. Oggi affrontiamo una squadra agguerrita. Io penso che la mia squadra farà una buona partita. Quest'anno ci è mancata quella cattiveria per vincere non contro il Napoli, ma contro il Venezia. Oggi dobbiamo pensare a fare al meglio le ultime cinque partite e poi vediamo».EVENTUALI PROBLEMATICHE DELLA Juve – «Qualcosa ha sofferto a Parma. La Juve è stata meno aggressiva rispetto alle altre volte. Poi magari alcune altezze le soffrono»

