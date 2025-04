Domenica In Lino Banfi si commuove | Papa Francesco mi ha telefonato La rivelazione in diretta

Lino Banfi, ospite oggi di Domenica In con Mara Venier, ha raccontato un episodio molto personale che riguarda il suo speciale rapporto con Papa Francesco, morto lunedì 21 aprile a 88 anni. In un racconto emozionante, l'attore pugliese ha svelato di aver ricevuto un messaggio vocale dal Papa per il suo compleanno. "Il Papa mi ha mandato un messaggio per il mio compleanno, pensavo fosse Massimo Lopez", ha detto Banfi, divertito dalla sua iniziale incredulità. Banfi ha spiegato che, inizialmente, non credeva che fosse realmente il Pontefice a inviargli il messaggio. "Per me, Papa Francesco era un fratello minore", ha affermato l'attore, aggiungendo che sentiva una connessione speciale con il Papa, tanto da considerarlo come un membro della sua famiglia. "Io sono quasi novantenne, sono il nonno d'Italia e lui era il nonno del mondo", ha detto con affetto.

