Inter rigore negato | Marelli fa infuriare i tifosi nerazzurri

Inter-Roma. Un'altra sconfitta per i nerazzurri: infuriato Simone Inzaghi che recrimina per un calcio di rigore non dato, la verità di Marelli

Non finisce il periodo negativo in casa nerazzurra. Ora il Napoli ha l'occasione per superare l'Inter in ottica Scudetto per portare a tre punti di vantaggio: allo Stadio Maradona si preannuncia una serata entusiasmante. Simone Inzaghi è ancora infuriato per il calcio di rigore negato ai nerazzurri proprio nei minuti finali di match. Ecco la verità su Dazn da parte di Luca Marelli, esperto in chiave arbitrale: l'annuncio.

Inter, rigore negato: la rabbia dei tifosi, Marelli ritratta – Lapresse – calciomercato.it 

Un'altra occasione sprecata da parte dell'Inter. Una settimana da incubo per i nerazzurri che hanno collezionato un'altra sconfitta dopo quella in semifinale di Coppa Italia contro il Milan.

