Il Fiore non va oltre lo 0-0 | è retrocessione matematica

Tuttocuoio-Fiorenzuola 0-0

Tuttocuoio: Carcani, Moretti, Casari, Bardini, Centonze, Fino, Lorenzini, Massaro, Sansaro, Boiga, Severi. A disp. Sinagra, Fiscella, Russo, Haka, Di Natale, Benericetti, Veron. All. Firicano.

Fiorenzuola: Ansaldi, Ronchi, Oboe, Gavioli, Postiglioni, Lomolino.

