Migranti Ocean Viking verso Carrara | 126 a bordo

Imolaoggi.it - Migranti, Ocean Viking verso Carrara: 126 a bordo Leggi su Imolaoggi.it La Sos Méditerranée ha prelevato i 126 immigrati in due diverse operazioni, nelle ultime ore, davanti alla Libia e al largo di Malta.

Su altri siti se ne discute

Migranti, la Ocean Viking attracca al porto di Livorno: 112 persone a bordo, fra cui una donna incinta e 10 minori non accompagnati - La nave della Ong ha portato in salvo 112 persone, salvate nelle acque Sar libiche nei giorni scorsi. Al porto di Livorno le procedure di accoglienza e di identificazione L'articolo Migranti, la Ocean Viking attracca al porto di Livorno: 112 persone a bordo, fra cui una donna incinta e 10 minori non accompagnati proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Migranti, nave Ocean Viking a Livorno: 112 a bordo - 81 migranti provengono dal Bangladesh, 11 dall'Egitto, 8 dalla Somalia, 6 dalla Siria, 4 dal Pakistan, 1 dal Camerun e 1 dal Mali 🔗imolaoggi.it

Migranti, a Marina di Carrara arriverà la “Ocean Viking” con 15 persone soccorse nel Mediterraneo - Marina di Carrara (Massa Carrara), 11 marzo 2025 – E’ previsto per giovedì 13 marzo, alle 9.30, alla banchina Fiorillo del porto di Marina di Carrara l’arrivo della nave Ocean Viking. L’imbarcazione della ong Sos Méditerranée sta facendo rotta verso lo scalo apuano con a bordo 15 persone soccorse nelle acque del Mediterraneo meridionale. Dalla banchina Fiorillo i migranti saranno poi accompagnati al padiglione B del vicino complesso fieristico di Imm-Carrarafiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento. 🔗lanazione.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ocean Viking verso Marina di Carrara con 126 migranti soccorsi in Libia e Malta; Nuova nave con migranti in arrivo a Genova, l'ong: Porto lontano, misura crudele per i sopravvissuti; La Ocean Viking verso Ancona. Rianimata una bimba di 7 anni: A bordo ci sono 111 migranti; La Ocean Viking fa rotta verso Genova, a bordo 85 migranti salvati al largo della Libia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Nave umanitaria fa rotta verso la Toscana - CARRARA: Il porto indicato per l'attracco è quello di Marina di Carrara. La Ocean Viking viaggia con 126 migranti salvati durante due operazioni ... 🔗toscanamedianews.it

Migranti: nave Ocean Viking con 126 migranti a Carrara - E' Marina di Carrara (Massa Carrara) il porto indicato alla nave Ocean Viking della ong Sos Méditerranée a bordo della quale vi sono 126 immigrati soccorsi in due diverse operazioni di salvataggio dav ... 🔗toscanaoggi.it

Arriveranno a Marina di Carrara 126 migranti soccorsi tra Malta e la Libia - La nave Ocean Viking della ong Sos Méditerranée arriverà nello scalo tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina. Diversi sono i minori non accompagnati a bordo ... 🔗msn.com