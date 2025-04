Clair Obscur | Expedition 33 ha superato un nuovo ed eccellente traguardo di vendite in tre giorni

nuovo, eccellente successo: Clair Obscur: Expedition 33 ha ufficialmente superato il traguardo del milione di copie vendute, e lo ha fatto in soli tre giorni dal lancio. Il risultato, annunciato con orgoglio da Sandfall Interactive, è ancora più impressionante se si considera che parliamo di una produzione AA, sviluppata da un team indipendente di ex-Ubisoft. Un traguardo che non solo premia la qualità del titolo, ma rilancia anche il valore delle produzioni più “contenute” rispetto ai colossi tripla A.L’annuncio del superamento del milione di copie è arrivato direttamente tramite i canali ufficiali del gioco, con un messaggio di sincero ringraziamento ai giocatori per aver creduto in Clair Obscur: Expedition 33. È importante sottolineare che il dato riguarda esclusivamente le copie vendute, e non il semplice numero di giocatori, un particolare fondamentale dal momento che il titolo è disponibile fin dal lancio nella fascia Ultimate di Xbox Game Pass. Game-experience.it - Clair Obscur: Expedition 33 ha superato un nuovo ed eccellente traguardo di vendite in tre giorni Leggi su Game-experience.it Il mondo videoludico registra unsuccesso:33 ha ufficialmenteildel milione di copie vendute, e lo ha fatto in soli tredal lancio. Il risultato, annunciato con orgoglio da Sandfall Interactive, è ancora più impressionante se si considera che parliamo di una produzione AA, sviluppata da un team indipendente di ex-Ubisoft. Unche non solo premia la qualità del titolo, ma rilancia anche il valore delle produzioni più “contenute” rispetto ai colossi tripla A.L’annuncio del superamento del milione di copie è arrivato direttamente tramite i canali ufficiali del gioco, con un messaggio di sincero ringraziamento ai giocatori per aver creduto in33. È importante sottolineare che il dato riguarda esclusivamente le copie vendute, e non il semplice numero di giocatori, un particolare fondamentale dal momento che il titolo è disponibile fin dal lancio nella fascia Ultimate di Xbox Game Pass.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Clair Obscur Expedition 33 Provato, un serio candidato per i GOTY 2025! - Abbiamo provato una DEMO estesa di Clair Obscur Expedition 33 e adesso il 24 aprile 2025, data prevista per la pubblicazione della versione completa, sembra più lontano che mai. L’RPG di Sandfall ci ha infatti colpito oltre ogni aspettativa, sotto praticamente ogni punto di vista. Dalla narrazione, al gameplay, alla cura per la grafica e la direzione artistica, persino l’ottimizzazione “tecnica” ci ha impressionato positivamente. 🔗metropolitanmagazine.it

Clair Obscur Expedition 33 invita il giocatore ad esplorare - Clair Obscur: Expedition 33, in uscita il 24 aprile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S (disponibile anche su Xbox Game Pass), sorprende i giocatori con una scelta coraggiosa: non includerà una mini-mappa all’interno dei livelli. Questa decisione mira a spingere i giocatori a esplorare gli ambienti proprio come farebbero dei veri esploratori, senza l’aiuto di riferimenti precisi. Infatti, nel mondo narrativo di Clair Obscur, tutte le mappe precedenti sono inutilizzabili, a causa dei fallimenti delle spedizioni passate. 🔗gamerbrain.net

Clair Obscur: Expedition 33 è un capolavoro per stampa e pubblico: è il gioco con la media voto più alta del 2025 - Clair Obscur: Expedition 33 ha conquistato il mondo videoludico, diventando rapidamente il miglior gioco del 2025 secondo stampa e pubblico. Con una media voto di 92/100 da parte della stampa specializzata ed uno strabiliante 9.7 dagli utenti su Metacritic — il più alto mai registrato sulla piattaforma — il JRPG di Sandfall ha sorpreso tutti. Questo straordinario risultato lo proietta direttamente verso il titolo di Game of the Year. 🔗game-experience.it

Ne parlano su altre fonti

Clair Obscur Expedition 33 è un vero capolavoro: ha la media voto più alta del 2025; Clair Obscur: Expedition 33 ha anche delle recensioni negative su Steam, che vengono quasi tutte dalla Cina; Clair Obscur: Expedition 33 ed Oblivion: Remastered arrivano su GeForce NOW; TES 4 Oblivion Remastered ha rubato la scena a Clair Obscur: Expedition 33? Bethesda risolve il problema. 🔗Ne parlano su altre fonti

Clair Obscur: Expedition 33 ha raggiunto un grosso picco di giocatori nel fine settimana - Anche Clair Obscur: Expedition 33 ha goduto degli effetti del fine settimana, che ha visto crescere il suo picco di giocatori contemporanei. 🔗msn.com

Clair Obscur: Expedition 33 vola e supera un altro impressionante traguardo di vendite - Sandfall Interactive ha annunciato un altro impressionante traguardo di vendite per Clair Obscur: Expedition 33, che sta volando. 🔗msn.com

Clair Obscur: Expedition 33 supera le 500.000 vendite tra gli applausi della critica - Il primo RPG di Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33 ha venduto oltre 500.000 unità in tutto il mondo in circa 24 ore dal lancio. 🔗notebookcheck.it