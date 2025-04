Serie A l’Inter crolla e il Napoli fiuta il sangue | il campionato cambia padrone

l’Inter e il campionato cambia improvvisamente pelle. Non è solo una sconfitta: è un crollo psicologico, tecnico, fisico. I nerazzurri, che un mese fa sembravano destinati a marciare trionfalmente verso lo scudetto, oggi appaiono una squadra svuotata, senza idee, senza nervi, senza orgoglio. Tre sconfitte in una settimana non sono un incidente di percorso: sono la fotografia impietosa di un gruppo che ha perso la fame e la lucidità proprio nel momento decisivo.Mentre Simone Inzaghi si arrampica sugli specchi parlando di sfortuna e dettagli, la realtà è brutale: l’Inter si è auto-distrutta, mostrando tutti i limiti che il risultato aveva finora mascherato. Una rosa logora, incapace di cambiare ritmo, e soprattutto prigioniera di un’idea di calcio monocorde, prevedibile, schiava del suo stesso possesso sterile. Thesocialpost.it - Serie A, l’Inter crolla e il Napoli fiuta il sangue: il campionato cambia padrone Leggi su Thesocialpost.it La Roma espugna San Siro, Soulé abbattee ilimprovvisamente pelle. Non è solo una sconfitta: è un crollo psicologico, tecnico, fisico. I nerazzurri, che un mese fa sembravano destinati a marciare trionfalmente verso lo scudetto, oggi appaiono una squadra svuotata, senza idee, senza nervi, senza orgoglio. Tre sconfitte in una settimana non sono un incidente di percorso: sono la fotografia impietosa di un gruppo che ha perso la fame e la lucidità proprio nel momento decisivo.Mentre Simone Inzaghi si arrampica sugli specchi parlando di sfortuna e dettagli, la realtà è brutale:si è auto-distrutta, mostrando tutti i limiti che il risultato aveva finora mascherato. Una rosa logora, incapace dire ritmo, e soprattutto prigioniera di un’idea di calcio monocorde, prevedibile, schiava del suo stesso possesso sterile.

