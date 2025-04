25 Aprile a Pesaro insulti a Segre

Segre, sopravvissuta ai lager nazista,è di nuovo bersaglio d'insulti, dopo la sua partecipazione alle celebrazioni del 25 Aprile, a Pesaro. "La più nazista di tutte", "vecchia, il popolo italiano non ti vuole", sono i messaggi apparsi sulle pagine social del Comune. Interviene il sindaco Biancani: "Sono parole gravi, andrebbero perseguite dalla giustizia. Pesaro è con lei. Abbiamo fatto bene a darle la cittadinanza onoraria". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 17.45 La senatrice a vita Liliana, sopravvissuta ai lager nazista,è di nuovo bersaglio d', dopo la sua partecipazione alle celebrazioni del 25, a. "La più nazista di tutte", "vecchia, il popolo italiano non ti vuole", sono i messaggi apparsi sulle pagine social del Comune. Interviene il sindaco Biancani: "Sono parole gravi, andrebbero perseguite dalla giustizia.è con lei. Abbiamo fatto bene a darle la cittadinanza onoraria".

Liliana Segre al 25 Aprile di Pesaro, gli hater all?attacco. Biancani: «Insulti gravissimi, siete peggio delle bestie ma la città è con lei» - PESARO Si scatena l?odio social contro Liliana Segre sotto il video postato dal Comune che la riprende mentre partecipa alla cerimonia del 25 Aprile a Pesaro, la prima volta per la senatrice a...

Il 25 Aprile a Pesaro con Liliana Segre: "La sua presenza è un dono" - Pesaro, 25 aprile 2025 – Nonostante una fastidiosa pioggia si è svolta regolarmente la cerimonia per gli 80 anni della Liberazione. E c'era anche Liliana Segre, che ha scelto Pesaro, la sua città del cuore, per celebrare l'importante anniversario: "E' la prima volta che sono qui a Pesaro per il 25 Aprile – ha detto incontrando il sindaco Biancani – e quindi non potevo mancare". "La sua presenza è un dono prezioso per la nostra città – ha poi ringraziato Biancani, accogliendo la senatrice a vita e cittadina onoraria, al Monumento della Resistenza –.

