Elezioni comunali ad Ispani | escluse tre liste farlocche

liste “farlocche” sono state esclude dalle Elezioni comunali ad Ispani. La commissione elettorale - riporta Infocilento - avrebbe riscontrato difetti nella documentazione a sostegno del candidato a sindaco. Restano dunque sette le compagini valide per la tornata elettorale. Si definiscono. Salernotoday.it - Elezioni comunali ad Ispani: escluse tre liste "farlocche" Leggi su Salernotoday.it Tre” sono state esclude dallead. La commissione elettorale - riporta Infocilento - avrebbe riscontrato difetti nella documentazione a sostegno del candidato a sindaco. Restano dunque sette le compagini valide per la tornata elettorale. Si definiscono.

