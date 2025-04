Amal Clooney a rischio sanzioni cosa c’entra Trump e perché potrebbe non tornare in Usa

Amal Clooney, avvocata superstar e icona di stile da red carpet, ha incassato l'ennesima consacrazione internazionale: finire nel mirino di Donald Trump.Ma andiamo con ordine: ancora nulla nulla di precisato o di contorni chiari, ma è finita sotto accusa perché ha collaborato come esperta legale con la Corte Penale Internazionale dell'Aja nell'indagine che ha portato all'emissione di un mandato d'arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu. L'avvocatessa dei diritti umani si è così ritrovata sulla nuova "lista nera" Trumpiana, accanto a quella di altri legali britannici coinvolti nello stesso caso.perché Donald Trump minaccia Amal Clooney di sanzioniLa ragione è politica e giuridica insieme. A febbraio 2025, pochi giorni dopo l'inizio del suo secondo mandato, Trump ha firmato un ordine esecutivo per sanzionare il procuratore dell'Aia Karim Khan, bollando le indagini sui leader israeliani e palestinesi come "illegittime e infondate".

