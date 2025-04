Inzaghi | Pavard? Non ci voleva ecco cos’ha! Inter ha messo cuore

Inzaghi è stato Intercettato da DAZN al termine della partita vinta dalla Roma sull’Inter a San Siro per 1-0. Il suo commento.RICONOSCENZA – ecco le parole di Simone Inzaghi: «In questa settimana veniamo da 3 sconfitte che fanno male, ma la squadra ha provato con grandissima lucidità. Ha messo il cuore, la gente credo lo abbia visto. Una partita persa che era importantissima, ma l’abbraccio finale ci ha fatto piacere. I miei giocatori danno sempre l’anima, avranno la mia riconoscenza. Episodi, rimesse laterali, rigori, calendario non possiamo parlarne. Presto saremo a Barcellona, dove andremo con rispetto ma non con paura».LUCIDITÀ – Inzaghi ha continuano in questo modo: «Dovevamo essere migliori come squadra, abbiamo fatto troppe pressioni individuali e meno di squadra. Poi prendiamo gol su rimpallo fortuito, ma la Roma ha fatto una grande partita per vincere a San Siro. Inter-news.it - Inzaghi: «Pavard? Non ci voleva, ecco cos’ha! Inter ha messo cuore» Leggi su Inter-news.it è statocettato da DAZN al termine della partita vinta dalla Roma sull’a San Siro per 1-0. Il suo commento.RICONOSCENZA –le parole di Simone: «In questa settimana veniamo da 3 sconfitte che fanno male, ma la squadra ha provato con grandissima lucidità. Hail, la gente credo lo abbia visto. Una partita persa che era importantissima, ma l’abbraccio finale ci ha fatto piacere. I miei giocatori danno sempre l’anima, avranno la mia riconoscenza. Episodi, rimesse laterali, rigori, calendario non possiamo parlarne. Presto saremo a Barcellona, dove andremo con rispetto ma non con paura».LUCIDITÀ –ha continuano in questo modo: «Dovevamo essere migliori come squadra, abbiamo fatto troppe pressioni individuali e meno di squadra. Poi prendiamo gol su rimpallo fortuito, ma la Roma ha fatto una grande partita per vincere a San Siro.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inzaghi, arrivano brutte notizie per l’attacco: questa non ci voleva proprio - Batosta di mercato in casa Inter: il talento sembrerebbe essere lontanissimo dai nerazzurri, Marotta rassegnato L’Inter osserva, studia il mercato e prova a pianificare il futuro, ma questa volta si è dovuta arrendere a una realtà scomoda. Uno dei profili che avrebbe potuto fare al caso dei nerazzurri, Rasmus Hojlund, sembra ormai destinato a rimanere lontano da Milano. Il giovane attaccante danese, che al Manchester United sta vivendo una stagione tra alti e bassi, era finito nei radar di diverse squadre italiane. 🔗rompipallone.it

Pavard può essere l’arma in più dell’Inter. Varie soluzioni per Inzaghi! - Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, sta disputando l’ultima fase di stagione in maniera ottimale. Il calciatore francese, alla luce del problema sul fronte degli infortuni, è ancora più centrale per i nerazzurri. IL PUNTO – Benjamin Pavard rappresenta un pilastro del reparto arretrato dell’Inter. Il difensore del club nerazzurro, dopo un periodo iniziale di recupero dai problemi fisici riscontrati in stagione, è tornato agli standard cui ha abituato i tifosi meneghini nella scorsa annata. 🔗inter-news.it

Pavard può essere l’arma in più dell’Inter. Inzaghi consapevole di ciò! - Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, sta disputando l’ultima fase di stagione in maniera ottimale. Il calciatore francese, alla luce del problema sul fronte degli infortuni, è ancora più centrale per i nerazzurri. IL PUNTO – Benjamin Pavard rappresenta un pilastro del reparto arretrato dell’Inter. Il difensore del club nerazzurro, dopo un periodo iniziale di recupero dai problemi fisici riscontrati in stagione, è tornato agli standard cui ha abituato i tifosi meneghini nella scorsa annata. 🔗inter-news.it

Su questo argomento da altre fonti

Inter, Pavard: Triplete possibile, sottovalutato Inzaghi; Inter, lo strano caso di Pavard: per Inzaghi è un po' meno titolare e Deschamps se lo è dimenticato; Emergenza sulle fasce. Il cambio modulo, il jolly Pavard e i nuovi esterni in rosa: i piani B di Inzaghi; Pavard: “Triplete possibile. Inzaghi? E’ sottovalutato”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pavard infortunato, il difensore dell'Inter sostituito in avvio di partita. Cosa è successo e le condizioni verso Barcellona - Brutte notizie in casa Inter. Al decimo minuto del primo tempo della partita contro la Roma, sfida valida come 34esima giornata di Serie A, la formazione nerazzurra ha perso il difensore Pavard ... 🔗msn.com

Infortunio Pavard: salta il Barcellona? Quando torna il difensore dell'Inter - Arrivano pessime notizie per i tifosi dell'Inter da San Siro. Benjamin Pavard si è fermato durante la sfida di campionato contro la Roma e le sue condizioni fisiche preoccupano molto mister Inzaghi. I ... 🔗tag24.it

Pavard esce per infortunio, brutta tegola per l’Inter in vista del Barcellona: condizioni e tempi di recupero - Pavard costretto ad uscire dopo pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Roma per un problema alla caviglia. Il difensore francese prova a resistere ma non ce la fa e lascia il campo dopo 13': al ... 🔗fanpage.it