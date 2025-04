Cinema Hollywood celebra Francis Ford Coppola | premio alla carriera

Cinema tra cui Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman e Harrison Ford si sono riuniti a Hollywood per celebrare, con il premio alla carriera, Francis Ford Coppola, 86 anni, maestro del Cinema di origini italiane. Il regista è nato a Detroit, nel Michigan, da Carmine Coppola e Italia Pennino. Il padre, compositore e direttore d’orchestra newyorchese, flautista nell’Orchestra Sinfonica di Detroit, era figlio degli immigrati italiani Agostino Coppola, originario di Bernalda, e Maria Zasa, di Tricarico entrambe in provincia di Matera. Italia Pennino era newyorchese, figlia di genitori di Napoli: il compositore Francesco Pennino, proprietario di una sala Cinematografica a Brooklyn e importatore di film italiani, e la sua consorte Anna Giaquinto. Leggi su Ildenaro.it Grandi nomi deltra cui Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman e Harrisonsi sono riuniti aperre, con il, 86 anni, maestro deldi origini italiane. Il regista è nato a Detroit, nel Michigan, da Carminee Italia Pennino. Il padre, compositore e direttore d’orchestra newyorchese, flautista nell’Orchestra Sinfonica di Detroit, era figlio degli immigrati italiani Agostino, originario di Bernalda, e Maria Zasa, di Tricarico entrambe in provincia di Matera. Italia Pennino era newyorchese, figlia di genitori di Napoli: il compositore Francesco Pennino, proprietario di una salatografica a Brooklyn e importatore di film italiani, e la sua consorte Anna Giaquinto.

Conclave, Hollywood celebra il talento del cinema italiano - Conclave, Hollywood celebra il talento del cinema italiano Premio LA Italia-Best Movie of the Year: un trionfo per il cinema Gli attori Ralph Fiennes e Sergio Castellitto, insieme al regista Edward Berger, hanno ricevuto con grande entusiasmo il prestigioso premio LA Italia-Best Movie of the Year al leggendario Chinese Theatre di Hollywood. L'evento, indimenticabile e carico di emozioni, ha reso omaggio agli straordinari professionisti dell'industria cinematografica italiana.

