a castelsangiovanni in vespa per accogliere la primavera

Vespa Club Piacenza ha organizzato il tradizionale appuntamento Vespaperitivo di primavera: un'occasione per i soci del Club piacentino per sgranchire le piccole ruote, per rivedere gli amici del club dopo la pausa invernale e celebrare l'arrivo della primavera.

