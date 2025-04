Tempesta d’amore trame settimanali dal 28 aprile al 2 maggio | folle progetto di Steven Cross sul Fürstenhof

Tempesta d’amore in onda dal 28 aprile al 2 maggio? La serie tv prosegue nella fascia mattutina di Rete 4 con episodi che ci regaleranno vicende ricche di colpi di scena. Cosa accadrà nella soap tedesca ambientata al Fürstenhof? Scopriamolo insieme.Tempesta d’amore, anticipazioni al 2 maggio 2025Steven Cross – miliardario decisamente eccentrico – ha un progetto folle: intende acquistare il Fürstenhof, demolirlo e ricostruirlo nella Silicon Valley. La proposta di Cross lascia Saalfeld e Schwarzbach allibiti. Inizialmente entrambi sono sconvolti dall’idea folle del miliardario, ma poco dopo Markus ci ripensa.Spoiler Tempesta d’amore: Julian si ritrova disoccupatoL’incidente di Julian ha forti ripercussioni sulla sua vita: lo chaffeur perde la patente e si ritrova così disoccupato. Superguidatv.it - Tempesta d’amore, trame settimanali dal 28 aprile al 2 maggio: folle progetto di Steven Cross sul Fürstenhof Leggi su Superguidatv.it Cosa ci riservano i nuovi episodi ineditiin onda dal 28al 2? La serie tv prosegue nella fascia mattutina di Rete 4 con episodi che ci regaleranno vicende ricche di colpi di scena. Cosa accadrà nella soap tedesca ambientata al? Scopriamolo insieme., anticipazioni al 22025– miliardario decisamente eccentrico – ha un: intende acquistare il, demolirlo e ricostruirlo nella Silicon Valley. La proposta dilascia Saalfeld e Schwarzbach allibiti. Inizialmente entrambi sono sconvolti dall’ideadel miliardario, ma poco dopo Markus ci ripensa.Spoiler: Julian si ritrova disoccupatoL’incidente di Julian ha forti ripercussioni sulla sua vita: lo chaffeur perde la patente e si ritrova così disoccupato.

