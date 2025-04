Ancora allerta gialla per temporali e acquazzoni | monitorati Seveso e Lambro

acquazzoniNelle prossime ore sulla regione potrebbero abbattersi acquazzoni, tanto che il Centro funzionale monitoraggio rischi. Milanotoday.it - Ancora allerta gialla per temporali e acquazzoni: monitorati Seveso e Lambro Leggi su Milanotoday.it Prosegue il maltempo in attesa - secondo le previsioni - dell'alta pressione e di temperature più miti (che dovrebbero arrivare col ponte del 1 maggio). GliNelle prossime ore sulla regione potrebbero abbattersi, tanto che il Centro funzionale monitoraggio rischi.

Cosa riportano altre fonti

Piogge e temporali in Liguria, allerta gialla su Centro e Ponente. Linea ferroviaria bloccata per ritardi nella chiusura di un cantiere. Venti di burrasca e mareggiate | Aggiornamenti - Allerta meteo sulle regioni del Nordovest, mentre iniziano i primi spostamenti di chi in auto - l'Anas stima circa dieci milioni di viaggiatori per le feste di Pasqua e i 'ponti' - si appresta a partire sotto una perturbazione che porterà 48 ore di maltempo intenso, soprattutto al Nord, con nubifragi, venti forti, tanta neve sulle Alpi e rischio di eventi critici 🔗ilsecoloxix.it

Vento forte e possibili temporali: scatta l'allerta gialla - Prosegue la fase instabile sulla Romagna, con la formazione di rovesci temporaleschi sull'entroterra. E anche per giovedì la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla per temporali e vento sull'Appennino. "Sono previste precipitazioni localmente intense, anche a... 🔗cesenatoday.it

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 11 marzo: le regioni a rischio - La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per la giornata di domani, martedì 11 marzo. Ecco le regioni a rischio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

?? Ancora allerta gialla: possibili forti acquazzoni e temporali; Meteo Italia - Goccia fredda rinnova acquazzoni e temporali fino ad inizio settimana; Maltempo, sull'Italia ciclone di San Valentino. Giani: Stato di emergenza per l'Elba; Allerta meteo, ecco le zone a rischio temporale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milano: allerta meteo per rischio temporali. Fino a quando durerà - Occhi puntati anche su Seveso e Lambro. La primavera “a intermittenza” continua: ma da martedì la pioggia dovrebbe sparire e le temperature tornare a rialzarsi ... 🔗msn.com

Ancora allerta gialla per temporali e acquazzoni: monitorati Seveso e Lambro - Nelle prossime ore sulla regione potrebbero abbattersi acquazzoni, tanto che il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla per rischio te ... 🔗milanotoday.it

Meteo – Allerta della Protezione Civile per temporali anche intensi, ecco le regioni coinvolte - Instabilità in accentuazione con acquazzoni e temporali localmente intensi, scatta l'allerta meteo della Protezione Civile per la giornata odierna ... 🔗centrometeoitaliano.it