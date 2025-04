Juve Monza Nico Gonzalez confermato titolare | in quale posizione giocherà l’argentino? Svelato il ruolo

Juve Monza, Nico Gonzalez confermato titolare per la sfida di campionato dei bianconeri: tutti i dettagliSono ufficiali le formazioni di Juve Monza: Tudor conferma Nico Gonzalez nella posizione di trequartista. Questa volta l’argentino giocherà alle spalle di Kolo Muani al posto di Vlahovic che è infortunato e vicino a lui giocherà Yildiz che torna titolare.Nessun altro cambiamento nei bianconeri rispetto alla sfida persa contro il Parma. Adesso sarà molto importante conquistare i tre punti soprattutto dopo il risultato della Roma. .com Juventusnews24.com - Juve Monza, Nico Gonzalez confermato titolare: in quale posizione giocherà l’argentino? Svelato il ruolo Leggi su Juventusnews24.com per la sfida di campionato dei bianconeri: tutti i dettagliSono ufficiali le formazioni di: Tudor confermanelladi trequartista. Questa voltaalle spalle di Kolo Muani al posto di Vlahovic che è infortunato e vicino a luiYildiz che torna.Nessun altro cambiamento nei bianconeri rispetto alla sfida persa contro il Parma. Adesso sarà molto importante conquistare i tre punti soprattutto dopo il risultato della Roma. .com

