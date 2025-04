Traffico Lazio del 27-04-2025 ore 17 | 30

Lazio ben trovati all'ascolto della domani 28 aprile per lavori sulla via Salaria in fascia oraria notturna quindi dalle 22 alle 6 saranno completamente chiuse le rampe di svincolo Corese terra Nerola sia in entrata sia in uscita tra i comuni di Latina e Pontinia invece chiusa la provinciale 54 tra il bivio per Borgo San Michele l'incrocio con Casal Traiano In entrambe le direzioni a Roma proseguono i lavori di manutenzione straordinaria in via Pier vettori siamo in zona Colli Portuensi la strada quindi è chiusa al Traffico tra Piazza Pietro merolli e via Vincenzo Ussani bene da Massimo perché è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcuna dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20250427file88e9f004-a96a-46ff-8672-47d51ab3e13fPmCADtRuPor20bbcINp. Romadailynews.it - Traffico Lazio del 27-04-2025 ore 17:30 Leggi su Romadailynews.it Luceverdeben trovati all'ascolto della domani 28 aprile per lavori sulla via Salaria in fascia oraria notturna quindi dalle 22 alle 6 saranno completamente chiuse le rampe di svincolo Corese terra Nerola sia in entrata sia in uscita tra i comuni di Latina e Pontinia invece chiusa la provinciale 54 tra il bivio per Borgo San Michele l'incrocio con Casal Traiano In entrambe le direzioni a Roma proseguono i lavori di manutenzione straordinaria in via Pier vettori siamo in zona Colli Portuensi la strada quindi è chiusa altra Piazza Pietro merolli e via Vincenzo Ussani bene da Massimo perché è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcuna dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde0427file88e9f004-a96a-46ff-8672-47d51ab3e13fPmCADtRuPor20bbcINp.

