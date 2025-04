Il bollino antifascista e i moduli sbagliati | Non sanno applicare i regolamenti e creano imbarazzo

Ilpiacenza.it - Il bollino antifascista e i moduli "sbagliati": «Non sanno applicare i regolamenti e creano imbarazzo» Leggi su Ilpiacenza.it Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota di Manuel Radaelli che ripercorre le fasi dell’iter di richiesta dell’uso di una sala della Casa delle Associazioni in via Musso per la presentazione del libro “Le vite delle donne contano” di Francesca Totolo; evento che invece si è svolto all’Euro.

