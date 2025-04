Raspadori ha la febbre Altra tegola per Conte che dovrà cambiare nuovamente il Napoli

Raspadori ha la febbre. Altra tegola per Conte che ha gli uomini contati. dovrà cambiare di nuovo il Napoli.Brutte notizie da Napoli. Raspadori ha la febbre ed in forte dubbio per Napoli-Torino. Sky Sport comunica che Antonio Conte sarà probabilmente costretto a cambiare i piani della vigilia.L’attaccante azzurro ha la febbre e difficilmente prenderà parte alla sfida del Maradona contro i granata, la decisione finale verrà presa nel pomeriggio, a poche ore dal calcio d’inizio. A riferirlo è Sky Sport. A questo punto o Conte darà spazio a Simeone, oppure dovrà far giocare uno tra Ngonge e Okafor e tornare al 4-3-3.Raspadori sta scrivendo il manuale del professionista ideale: non si lamenta mai e quando gioca è sempre decisivo (CorSport)Fabio Mandarini scrive sul Corriere dello Sport degli uomini chiave del Napoli, anche quelli che non sono proprio titolari come Raspadori. Ilnapolista.it - Raspadori ha la febbre. Altra tegola per Conte che dovrà cambiare nuovamente il Napoli Leggi su Ilnapolista.it ha laperche ha gli uomini contati.di nuovo il.Brutte notizie daha laed in forte dubbio per-Torino. Sky Sport comunica che Antoniosarà probabilmente costretto ai piani della vigilia.L’attaccante azzurro ha lae difficilmente prenderà parte alla sfida del Maradona contro i granata, la decisione finale verrà presa nel pomeriggio, a poche ore dal calcio d’inizio. A riferirlo è Sky Sport. A questo punto odarà spazio a Simeone, oppurefar giocare uno tra Ngonge e Okafor e tornare al 4-3-3.sta scrivendo il manuale del professionista ideale: non si lamenta mai e quando gioca è sempre decisivo (CorSport)Fabio Mandarini scrive sul Corriere dello Sport degli uomini chiave del, anche quelli che non sono proprio titolari come

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Raspadori Inter, Inzaghi ha un’arma da sfruttare per convincere il Napoli: il piano - di RedazioneRaspadori Inter, l’attaccante del Napoli è la prima idea per l’attacco dei nerazzurri: Frattesi dentro l’ipotetico affare? Le manovre di calciomercato in vista della prossima estate potrebbero incrociare i piani di Inter e Napoli. Lo sottolinea TuttoSport in edicola stamattina, rilanciando un’ipotesi di scambio tra i due club. Si legge nel dettaglio: L’IDEA – «Frattesi può essere il mezzo grazie a cui arrivare a un giovane che però è già una certezza nel panorama internazionale. 🔗internews24.com

Vincenzo Italiano: «Il gol del 5-0 alla Lazio è la sintesi del mio Bologna, ma la vittoria più bella è un altra. Ecco cosa mi ha detto Valentino Rossi…» - L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato della sua stagione alla guida degli emiliani. Le parole Vincenzo Italiano è l’uomo del momento. Il suo Bologna è quarto, in semifinale di Coppa Italia, sogna di fare meglio dell’anno scorso dove pure ha conquistato una storica qualificazione alla Champions League. Il tecnico si è confessato a La […] 🔗calcionews24.com

Donnarumma “un grande portiere” che ha evitato al Psg di auto sabotare un’altra Champions (Telegraph) - Anche il Telegraph si rammarica per l’Aston Villa che ha battuto 3-2 il Psg ma non è bastato per ribaltare il 3-1 dell’andata e mandare i quarti di Champions ai supplementari. In semifinale ci vanno i ragazzi di Luis Enrique che si sono affidati al compagno fra i pali, Gianluigi Donnarumma. Come tutti i migliori giocatori è stato capace da solo di regalare il passaggio del turno ai suoi. Il Psg ha provato ad auto sabotarsi ancora ma Donnarumma l’ha impedito Le parole del Telegraph: “Sotto la proprietà del Qatar, il Psg ha trovato molti modi per sabotare una promettente stagione in Champions ... 🔗ilnapolista.it

Ne parlano su altre fonti

Raspadori ha la febbre. Altra tegola per Conte che dovrà cambiare nuovamente il Napoli; Napoli-Torino, probabili formazioni: Raspadori con la febbre, Conte prepara Spinazzola; Altra tegola per il Napoli, un attaccante in forte dubbio per il Torino! Le ultime; Napoli-Torino live, le probabili formazioni e dove vedere il match in diretta e streaming: febbre per Raspador. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli-Torino, probabili formazioni: Raspadori con la febbre, Conte prepara Spinazzola - Altra potenziale tegola per Antonio Conte: nelle ultime ore, infatti, una forte influenza ha colpito Giacomo Raspadori, candidato a partire dal primo ... 🔗msn.com

Di Marzio: "Raspadori ha la febbre, difficilmente giocherà contro il Torino" - Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio, Giacomo Raspadori ha la febbre ed è in dubbio per la partita contro il Torino. 🔗msn.com

Sky - Febbre per Raspadori! Ecco quando verrà presa la decisione sulla sua presenza col Torino - Giacomo Raspadori è in forte dubbio per il posticipo della 34ª giornata di Serie A di stasera tra Napoli e Torino. Antonio Conte sarà probabilmente costretto a cambiare i ... 🔗tuttonapoli.net