Forte nubifragio si abbatte su Viterbo | tromba d' aria a nord della città

Viterbo dalle 15,30 di oggi, con rovesci intensi, grandinate e una fitta attività elettrica. La perturbazione si è abbattuta improvvisamente sul centro urbano e sulle zone limitrofe. Nell'area di Viterbo nord, vicino zona Poggino, una tromba d'aria ha. Viterbotoday.it - Forte nubifragio si abbatte su Viterbo: tromba d'aria a nord della città Leggi su Viterbotoday.it Un violento temporale sta interessandodalle 15,30 di oggi, con rovesci intensi, grandinate e una fitta attività elettrica. La perturbazione si è abbattuta improvvisamente sul centro urbano e sulle zone limitrofe. Nell'area di, vicino zona Poggino, unad'ha.

Approfondimenti da altre fonti

Forte nubifragio si abbatte su Viterbo: la situazione - Un violento temporale sta interessando Viterbo dalle 15,30 di oggi, con rovesci intensi, grandinate e una fitta attività elettrica. La perturbazione si è abbattuta improvvisamente sul centro urbano e sulle zone limitrofe. Il fenomeno rientra nella cosiddetta convezione pomeridiana, un processo... 🔗viterbotoday.it

Cittadinanza onoraria al Nobel Jon Fosse: "Sento una forte connessione con Viterbo" | VIDEO e FOTO - "Da oggi la connessione con questa città la sentirò ancora molto più forte". Jon Fosse, premio Nobel per la letteratura del 2023, ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Viterbo. Scrittore, autore teatrale, poeta è legato alla città dei papi per il suo contributo in tante edizioni di Quartieri... 🔗viterbotoday.it

Jet supersonico sorvola Viterbo, il forte rumore incuriosisce i cittadini - Viterbesi con il naso all'insù alla ricerca degli aerei che oggi pomeriggio, intorno alle 16,30, hanno solcato il cielo della città. Un forte rumore di motori ha infatti destato la curiosità di molti cittadini, che si sono riversati alle finestre, e sui social, per cercare di capire cosa stesse... 🔗viterbotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Forte nubifragio si abbatte su Viterbo: tromba d'aria a nord della città; Nubifragio su Viterbo: Tangenziale allagata con bus e auto in panne, oscilla Dies natalis | FOTO e VIDEO; Il maltempo si abbatte su Tarquinia: lidi inondati e sdraio danneggiate; Forte nubifragio si abbatte su Bari, disagi in città: allagato sottopasso di via Quintino Sella. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Auto ferma per nubifragio, muore automobilista - Il forte nubifragio si è abbattuto nelle prime ore della mattinata nell'area compresa tra i comuni di Putignano, Gioia del Colle e Casamassima. Nella zona sono al lavoro numerose squadre di ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Un ciclone si abbatte sull’Italia: nubifragi, venti e allerta nel Centro-Sud - Il risultato è un mix composto da temporali, nubifragi e vento forte almeno per altri due giorni. L'azione del vortice ciclonico " Le prossime 48 ore saranno condizionate da forte maltempo al Sud ... 🔗informazione.it