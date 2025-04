Maledizione Inter | perde in casa con la Roma e ora trema

Inter rischia di subire altre reti in contropiede Ilgiornale.it - Maledizione Inter: perde in casa con la Roma e ora trema Leggi su Ilgiornale.it Altro capitombolo per la squadra di Simone Inzaghi. Al Meazza decide la partita una rete dell'argentino Matias Soulè, ma l'rischia di subire altre reti in contropiede

Il Milan non perde mai il derby e l'Inter non vince coi rossoneri: la "maledizione di Pioli" è un lontano ricordo - Il Milan non perde mai con l`Inter. Viceversa, l`Inter non vince mai con il Milan. Quest`anno va sempre così, come non accadeva negli anni... 🔗calciomercato.com

Calcio, il Napoli perde anche Neres: lesione alla coscia. Niente Lazio e in dubbio per l’Inter - David Neres si infortuna e salterà almeno le prossime due partite Lo ha reso noto il Napoli. “Nel finale del match contro l’Udinese – si legge nel comunicato dle Napoli – David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra”. 🔗ildenaro.it

Doppio infortunio in casa Inter! Una montagna russa di emozioni – CdS - Napoli-Inter, tra gioie e dolori in casa nerazzurra. L’amaro in bocca, dopo il pari dei padroni di casa, arriva anche per colpa del doppio infortunio a centrocampo, spiega il Corriere dello Sport. MONTAGNE RUSSE – Dopo il vantaggio iniziale di Dimarco, l’Inter si fa sorprendere nel finale da un inaspettato Billing. Ma bisogna soffermarsi sulla serata “complicata” di Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro, allo stadio Maradona, ha vissuto come se fosse su una montagna russa, spiega il Corriere dello Sport. 🔗inter-news.it

Inter-Roma, Pavard si infortuna: come sta e le speranze di recupero contro il Barcellona - Le condizioni del difensore francese dopo l'uscita dal campo: ecco cosa filtra in vista della semifinale d'andata di Champions League ... 🔗corrieredellosport.it

Pavard infortunato, il difensore dell'Inter sostituito in avvio di partita. Cosa è successo e le condizioni verso Barcellona - Brutte notizie in casa Inter. Al decimo minuto del primo tempo della partita contro la Roma, sfida valida come 34esima giornata di Serie A, la formazione nerazzurra ha perso il difensore Pavard ... 🔗msn.com