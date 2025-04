Ciclismo Pogacar trionfa alla Liegi-Bastogne-Liegi | terza vittoria per lo sloveno seconda consecutiva

Pogacar trionfa ancora alla Liegi-Bastogne-Liegi: si tratta dell’edizione numero 11 dell’ultima classica Monumento della campagna del Nord. Per lo sloveno è la terza vittoria nella classica belga, la seconda consecutiva, dopo i trionfi del 2021 e del 2024. Sul percorso di 252 km con partenza e arrivo nella città belga, il fuoriclasse del Team Emirates ha prima controllato la corsa per poi fare il vuoto con un attacco micidiale sulla Côte de la Redoute a una trentina di km dal traguardo. Pogacar è arrivato così da solo al traguardo con un vantaggio di circa 1’02” su uno straordinario Giulio Ciccone della Lidl-Trek, che batte in uno sprint ristretto l’irlandese Ben Healy della EF.“Sono felice di finire così la prima parte della stagione, è stato tutto perfetto e sono davvero contento. Ilfattoquotidiano.it - Ciclismo, Pogacar trionfa alla Liegi-Bastogne-Liegi: terza vittoria per lo sloveno, seconda consecutiva Leggi su Ilfattoquotidiano.it Tadejancora: si tratta dell’edizione numero 11 dell’ultima classica Monumento della campagna del Nord. Per loè lanella classica belga, la, dopo i trionfi del 2021 e del 2024. Sul percorso di 252 km con partenza e arrivo nella città belga, il fuoriclasse del Team Emirates ha prima controllato la corsa per poi fare il vuoto con un attacco micidiale sulla Côte de la Redoute a una trentina di km dal traguardo.è arrivato così da solo al traguardo con un vantaggio di circa 1’02” su uno straordinario Giulio Ciccone della Lidl-Trek, che batte in uno sprint ristretto l’irlandese Ben Healy della EF.“Sono felice di finire così la prima parte della stagione, è stato tutto perfetto e sono davvero contento.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ciclismo: primo acuto Pogacar all’UAE Tour, Ganna trionfa nella prima tappa della Volta ao Algarve - Prima vittoria del 2025 per Tadej Pogacar, che al termine della terza tappa dell’UAE Tour ha alzato le braccia al cielo mettendo il suo primo sigillo sulla nuova stagione. Il campione del mondo e detentore degli ultimi Tour de France e Giro d’Italia ha vinto la frazione di 181 chilometri con partenza da Ras al Khaimah e arrivo a Jebel Jais, partendo in solitaria nel tratto conclusivo e più duro della salita finale e lasciando così sul posto, a duellare per le altre due posizioni del podio odierno, il britannico Oscar Onley e l’austriaco Felix, che chiudono rispettivamente in seconda e terza ... 🔗sportface.it

Milano-Sanremo 2025: il racconto di una corsa pazzesca. Vince Van der Poel su Ganna e Pogacar. Trionfa il ciclismo - Sanremo, 22 marzo 2025 - La Milano-Sanremo 2025 si accende sulla Cipressa (scalata a tempo di record), dove come da previsioni l'UAE Team Emirates-XRG fa subito corsa durissima per Tadej Pogacar, che si porta dietro Mathieu Van Der Poel e Filippo Ganna: la cosa non sarà un dettaglio da poco. Tra scatti e controscatti, infatti, i tre si sfidano sul Poggio e in discesa, con il campione del mondo a tentare l'impossibile per staccare l'olandese, oggi invece in giornata di grazia: l'azzurro soffre in salita, ma rinviene quando i due favoritissimi si controllano. 🔗sport.quotidiano.net

Ciclismo, Giro delle Fiandre 2025: trionfa un imprendibile Pogacar, sul podio Pedersen e van der Poel - La firma di Tadej Pogacar sul Giro delle Fiandre 2025. Il campione del mondo si conferma di un’altra categoria rispetto alla concorrenza e taglia per primo in solitaria il traguardo di Oudenaarde dopo 5:58.42 di gara. Prova di forza straordinaria da parte dello sloveno, che ha messo insieme ben cinque attacchi sui vari tratti in salita prima di staccare definitivamente la compagnia. L’allungo decisivo è arrivato all’ultimo passaggio sull’Oude Kwaremont a una quindicina di km dalla fine, quando nessuno degli altri ha saputo reagire allo scatto sul pavé di Tadej. 🔗sportface.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ciclismo: Pogacar vince anche la Liegi-Bastogne-Liegi; Ciclismo, Pogacar vince la Liegi-Bastogne-Liegi. Secondo Ciccone, terzo Healy; Il nono Monumento di Pogacar! Stacca tutti e vince la Liegi-Bastogne-Liegi. Eroico Ciccone, secondo; Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi: vince Pogacar, Ciccone secondo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Pogacar, che supremazia: trionfo alla Liegi-Bastogne-Liegi davanti a Ciccone - Il ciclista sloveno ha vinto l'edizione numero 111 della Doyenne: è la sua terza vittoria nella corsa del Nord ... 🔗msn.com

Pogacar insaziabile, trionfa anche alla Liegi-Bastogne-Liegi: battuto Evenepoel, Ciccone 2° - Il solito immenso Tadej Pogacar vince da dominatore anche l'edizione numero 111 della Liegi-Bastogne-Liegi, ultima classica Monumento della campagna del Nord. Per lo sloveno è la terza vittoria nella ... 🔗msn.com

Il nono Monumento di Pogacar! Stacca tutti e vince la Liegi-Bastogne-Liegi. Eroico Ciccone, secondo - E sono 9, nove classiche Monumento. Da non credere, perché Tadej Pogacar da Komenda, Slovenia, non lontano dalla capitale Lubiana, è appena alla settima stagione da professionista. Nell’era moderna, l ... 🔗gazzetta.it