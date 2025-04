Tudor a DAZN | Tutte le partite sono difficili adesso i punti pesano Dobbiamo andare forti perché la strada è quella giusta Gol subiti di testa? Senza Bremer e Gatti…

Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Monza: Tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul matchIgor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Juve Monza: Tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «Non importa se affronti Inter, Parma o Monza. Dobbiamo guardare a noi stessi e fare una buona prestazione, solo quello è importante».COSA NON VUOLE RIVEDERE – «Contro il Parma è la partita in cui abbiamo concesso di meno ed è l’unica che abbiamo perso. Non siamo stati pericolosi davanti, ci è mancata la giocata. Siamo stati sterili. Lasciamo indietro quella partita, Tutte le partite sono difficili adesso e i punti pesano. Dobbiamo andare forte perché la strada è quella giusta».GOL subiti DI testa – «Sicuramente conta anche la struttura e la cattiveria agonistica è nelle corda del giocatore. Juventusnews24.com - Tudor a DAZN: «Tutte le partite sono difficili, adesso i punti pesano. Dobbiamo andare forti perché la strada è quella giusta. Gol subiti di testa? Senza Bremer e Gatti…» Leggi su Juventusnews24.com Igorha parlato così ai microfoni diprima di Juve Monza:le dichiarazioni dell’allenatore sul matchIgorha parlato ai microfoni dinel pre-partita di Juve Monza:le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «Non importa se affronti Inter, Parma o Monza.guardare a noi stessi e fare una buona prestazione, solo quello è importante».COSA NON VUOLE RIVEDERE – «Contro il Parma è la partita in cui abbiamo concesso di meno ed è l’unica che abbiamo perso. Non siamo stati pericolosi davanti, ci è mancata la giocata. Siamo stati sterili. Lasciamo indietropartita,lee ifortela».GOLDI– «Sicuramente conta anche la struttura e la cattiveria agonistica è nelle corda del giocatore.

Su altri siti se ne discute

Conceicao a Dazn: «Vittoria importante, ma la Juve deve vincere tutte le partite» - di RedazioneConceicao a Dazn: «Vittoria importante, ma la Juve deve vincere tutte le partite» Le parole dell’esterno bianconero Finisce qui Juve Inter, gara di questa domenica di Serie A, valida per la 25a giornata. Match dell’Allianz Stadium che termina 1-0 per i bianconeri di Thiago Motta. Partita decisa da un gol di Conceicao, che dopo un bellissimo assist di Kolo Muani, regala tre punti alla Vecchia Signora. 🔗internews24.com

Tudor a DAZN: «È mancato un po’ di tutto. Le partite non si vincono solo con gli schemi, serve cattiveria. Siamo dispiaciuti ma si va avanti» - di Redazione JuventusNews24Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Parma Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Parma Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «È mancato un po’ di tutto. Nel primo tempo loro sono stati meglio sulle seconde palle, nel secondo tempo abbiamo spinto. Abbiamo preso un gol da un cross di 40 metri. 🔗juventusnews24.com

LIVE Addio Papa Francesco, il calcio si ferma: rinviate tutte le partite. I messaggi dei club - La Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio delle partite in programma dopo la morte di Papa Francesco: tutti i messaggi di cordoglio La morte di Papa Francesco sconvolge il mondo. Tutto, senza esclusione di nessun ambito. Compreso il calcio, ovviamente, che nel giorno di Pasquetta si ferma e rinvia tutte le partite in programma in queste ore, tra qui ben quattro partite di Serie A. Come già accaduto in passato alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, anche stavolta il calcio si ferma e a confermarlo è stata la stessa Lega Serie A con un comunicato ufficiale. 🔗calciomercato.it

Se ne parla anche su altri siti

Tudor a DAZN: «Tutte le partite difficili, i punti pesano»; TUDOR. a Dazn: E' mancato un po' di tutto. Non si può prendere gol su un cross da 40 metri. Avremmo...; Il Lecce non ci regalerà niente, ho scelto gli 11 migliori ma ho bisogno di tutti: Tudor pre partita; Dove vedere Juve-Genoa sabato in tv: l'esordio di Tudor è tra Dazn e Sky. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tudor a DAZN: «È mancato un po’ di tutto. Le partite non si vincono solo con gli schemi, serve cattiveria. Siamo dispiaciuti ma si va avanti» - Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Parma Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Parma Juve: tutte le di ... 🔗juventusnews24.com

DAZN - Milan, Jimenez: "Dobbiamo affrontare tutte le partite come abbiamo fatto contro l'Inter" - Alejandro Jimenez, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara col Venezia: "Dobbiamo affrontare tutte le partite nello stesso modo, come abbiamo fatto nel derby contro l' ... 🔗napolimagazine.com

Tudor brutale: "Mancato tutto, un gol così no! Parma ha vinto di agonismo, noi 20 palle in mezzo..." - Il tecnico dei bianconeri dopo il ko della Juve al Tardini: "C'è soprattutto un aspetto su cui lavorare, si nota negli spogliatoi" ... 🔗msn.com