Un gol per tempo D' Agostino stende il Tau

Ilpiacenza.it - Un gol per tempo, D'Agostino stende il Tau Leggi su Ilpiacenza.it Piacenza-Tau Altopascio 2-0Piacenza: Franzini; Del Dotto, Zucchini, Somma; Napoletano, Andreoli, Tentoni, Palma, Ruiz; D’Agoatino, Castelli. A disp. Di Giorgio, Corradi, Sambou, Manicone, Bachini, Iob, Del Miglio, Mantegazza, Lucino. All. Rossini.Tau Altopascio: Cabella, Zanon, Bernardini.

