Due secondi posti per l’Italia nelle Classiche Monumento della primavera Raccolto il massimo dietro i fenomeni Pogacar e van der Poel

Pogacar e Mathieu van der Poel hanno pareggiato il conto nelle Classiche Monumento che si sono disputate durante l'ultimo mese: il fuoriclasse sloveno si è imposto al Giro delle Fiandre e alla Liegi-Bastogne-Liegi, mentre il fenomeno olandese ha alzato le braccia al cielo alla Milano-Sanremo e alla Parigi-Roubaix. Un 2-2 e palla al centro al termine di un'intensa primavera, mentre agli altri rivali sono rimaste soltanto le briciole.l'Italia ha Raccolto il massimo possibile al cospetto di due talenti di quel calibro, portando a casa due ottimi secondi posti: Filippo Ganna alla Classicissima di primavera e Giulio Ciccone alla Doyenne. Il piemontese è stato encomiabile in Liguria: ha tenuto il forcing di Pogacar e van der Poel sulla Cipressa, non ha mollato sul Poggio ed è riuscito a rientrare sulla successiva discesa, li ha ripresi all'interno dell'ultimo chilometro ma poi è stato beffato in volata dall'olandese.

