Pedagnalonga | 5 000 partecipanti e una Half Marathon da grandi numeri

Pedagnalonga. L'edizione numero 51 ha confermato entusiasmo e passione che da oltre mezzo secolo rendono unico questo evento. La tradizionale passeggiata tra i poderi della bonifica pontina ha fatto registrare circa 5.000 presenze, con famiglie, gruppi e appassionati. Latinatoday.it - Pedagnalonga: 5.000 partecipanti e una Half Marathon da grandi numeri Leggi su Latinatoday.it Continua a crese la. L'edizione numero 51 ha confermato entusiasmo e passione che da oltre mezzo secolo rendono unico questo evento. La tradizionale passeggiata tra i poderi della bonifica pontina ha fatto registrare circa 5.000 presenze, con famiglie, gruppi e appassionati.

Pedagnalonga 2025: domani la 51ª edizione, tra sport, natura e tradizione; La Pedagnalonga di Borgo Hermada, evento da tutto esaurito. 🔗Su questo argomento da altre fonti