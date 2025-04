Il nono Monumento di Pogacar! Stacca tutti e vince la Liegi-Bastogne-Liegi Grande l' azzurro Ciccone secondo

Pogacar (UAE Team Emirates) ha conquistato la 111esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, la decana delle classiche Monumento di 252 chilometri con 11 cotes da superare tra cui il Col du Rosier, la celebre Redoute e la Cote de Saint-Nicolas, 1200 metri all'8,6% di pendenza, ultima scalata prima dell'epilogo. Per il campione del mondo si tratta del suo secondo successo.

